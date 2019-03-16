В центре Каракаса прошел правительственный митинг

КАРАКАС, 17 марта. /ТАСС/. Митинг в поддержку Боливарианской революции в центре Каракаса в субботу собрал, по оценкам корреспондент ТАСС, около 10 тыс. человек и прошел без происшествий.

Мирный характер правительственных массовых мероприятий подчеркнул со сцены главный выступающий - председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо. "Наши митинги всегда проходят без насилия, без столкновений, - сказал он. - Такие инциденты - характерные черты действий оппозиции".

Сбор участников митинга начался утром около 10:00 (17:00 мск), сам митинг - около 15:00 (22:00 мск). Примерно в 16:30 (23:30 мск), после выступления Кабельо, мероприятие завершилось и его участники стали расходиться. Некоторые отправились к автобусам, на которых прибыли в Каракас для участия в митинге из других городов страны - Карабобо, Валенсии.

В субботу оппозиция также провела ряд своих мероприятий в Каракасе. В городе было определено около полутора десятков точек, где активисты и депутаты проводили встречи с людьми, призывая их продолжать протесты против власти. Число участников таких встреч было немногочисленно, обычно несколько десятков человек. В ряде случаев пришедшие на них люди не могли найти точку сбора.

В Каракасе ситуация остается спокойной, завершаются работы по восстановлению света и водоснабжения. Электричество и вода вернулись уже почти во все дома столицы Венесуэлы.