Порошенко назначил Алексеенко врио председателя Службы внешней разведки

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко назначил на должность временно исполняющего обязанности председателя Службы внешней разведки (СВР) страны Андрея Алексеенко. Указ опубликован в субботу на сайте главы государства.

Алексеенко занимает должность первого заместителя председателя СВР.

14 марта президент Петр Порошенко освободил от должности председателя СВР Егора Божко и назначил его заместителем министра иностранных дел Украины. Божко был назначен главой СВР в сентябре 2017 года. До этого с июня 2015 года он возглавлял миссию Украины при НАТО.