СМИ: в Индии появится должность омбудсмена по борьбе с коррупцией

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 марта. /ТАСС/. Индийские власти после многолетних споров согласились ввести должность специального локпала (народного омбудсмена) по борьбе с коррупцией. Как сообщает в воскресенье телеканал NDTV со ссылкой на источники в правительстве, первым в истории Индии локпалом должен стать Пинаки Чандра Гхосе, бывший член Верховного суда.

Как отмечает телеканал, решение об этом было принято в пятницу на специальной встрече представителей парламента и Верховного суда, официальное объявление о назначении Гхосе будет сделано в ближайшее время. Ранее Верховный суд постановил назначить локпала до конца февраля, однако процедура затянулась.

Планируется, что локпал получит право проверять деятельность всех государственных чиновников, в том числе министров, судей Верховного суда и даже (с ограничениями) премьер-министра на предмет причастности к коррупции. При этом омбудсмен не должен подчиняться никакому ведомству, а быть независимым и действовать, реагируя на жалобы или запросы граждан.

Ожидается, что в ведомство локпала должны также войти известные юристы и бывшие госчиновники, незамеченные в коррупции. Подобные ведомства должны появиться и на уровне штатов.

Борьба за введение должности локпала правозащитники и различные общественные деятели вели более 50 лет - с 1960 годов. Известный индийский общественник Анна Хазаре провел несколько голодовок, требуя от правительства ввести эту должность. Но только сейчас власти согласились ввести институт локпала.