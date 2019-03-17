В ЛНР заявили, что второй за последнее время украинский военнослужащий сдался ополченцам

ЛУГАНСК, 17 марта. /ТАСС/. Еще один военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдался ополченцам провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в воскресенье сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Беспредел командного состава, создание невыносимых условий службы и, наряду с этим, полное отсутствие контроля за личным составом навязывают военнослужащим карательной операции мнение о преступном характере службы в рядах украинской армии и вынуждают их покидать места несения службы и переходить на сторону народных республик", - отметил он.

По словам Марочко, в субботу к позициям ополченцев вышел мужчина "с поднятыми вверх руками", после задержания у него были обнаружены документы, подтверждающие его принадлежность к ВСУ. Его личность пока не раскрывается.

"За короткий период времени это уже второй военнослужащий, уставший от унижений командиров, беспредела в подразделениях и перешедший на нашу сторону. Ранее мы сообщали о военнослужащем 54-й бригады ВСУ Сергее Магденко, который покинул ряды ВСУ по тем же причинам и рассказал нам о ситуации в бригаде", - добавил представитель Народной милиции.

С начала силовой операции в Донбассе более 33 тыс. военнослужащих украинской армии самовольно оставили части или дезертировали, в розыске также числится свыше 15 тыс. единиц оружия, похищенного у военных.