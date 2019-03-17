Евросоюз продолжит политику непризнания Крыма частью России

БРЮССЕЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Евросоюз продолжит придерживаться политики непризнания Крыма частью России. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, распространенном в воскресенье в Брюсселе в связи с пятилетней годовщиной присоединения Крыма к РФ.

"ЕС по-прежнему привержен полной реализации своей политики непризнания, включая ограничительные меры. ЕС вновь призывает страны - члены ООН рассмотреть вопрос о принятии аналогичных мер непризнания в соответствии с резолюцией 68/262 Генеральной Ассамблеи", - сказано в документе.

В нем подчеркивается, что события пятилетней давности - "прямой вызов международной безопасности", который "привел к опасному росту напряженности в Керченском проливе и Азовском море". "Мы вновь призываем Россию безоговорочно и в срочном порядке освободить задержанных украинских моряков и суда, а также обеспечить беспрепятственный и свободный проход через Керченский пролив в Азовское море", - говорится в заявлении.