Глава МИД Германии назвал воссоединение Крыма с Россией "фатальным нарушением права"

"Этому фатальному нарушению права идет пятый год", - сказал Маас в воскресенье. Его слова приводит пресс-служба МИД ФРГ.

"Россия попыталась сдвинуть границы, прибегнув к военной силе. Тот, кто так действует, разрушает доверие и ставит под вопрос основные правила мирного сосуществования", - утверждает министр.

В воскресенье глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что Евросоюз продолжит политику непризнания Крыма частью России.

Договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ был подписан 18 марта 2014 года. Это решение было принято по итогам проведенного на полуострове референдума. Тогда за воссоединение с Россией высказались 96,7% жителей Крыма и 95,6% - Севастополя при явке 80%. В эти дни в обоих регионах проходят праздничные мероприятия.