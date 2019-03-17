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Глава МИД Германии назвал воссоединение Крыма с Россией "фатальным нарушением права"

Москва попыталась сдвинуть границы с помощью военных сил, утверждает Хайко Маас
Глава МИД Германии Хайко Маас AP Photo
Описание
Глава МИД Германии Хайко Маас
© AP Photo

БЕРЛИН, 17 марта. /ТАСС/. Глава МИД Германии Хайко Маас в пятую годовщину воссоединения Крыма с Россией подверг критике действия Москвы.

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"Этому фатальному нарушению права идет пятый год", - сказал Маас в воскресенье. Его слова приводит пресс-служба МИД ФРГ.

"Россия попыталась сдвинуть границы, прибегнув к военной силе. Тот, кто так действует, разрушает доверие и ставит под вопрос основные правила мирного сосуществования", - утверждает министр.

В воскресенье глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что Евросоюз продолжит политику непризнания Крыма частью России.

Договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ был подписан 18 марта 2014 года. Это решение было принято по итогам проведенного на полуострове референдума. Тогда за воссоединение с Россией высказались 96,7% жителей Крыма и 95,6% - Севастополя при явке 80%. В эти дни в обоих регионах проходят праздничные мероприятия.

Теги
ГерманияРоссияМогерини, ФедерикаКрымМаас, Хайко
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