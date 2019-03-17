США ужесточили правила выдачи гостевых виз кубинцам

ГАВАНА, 17 марта. /ТАСС/. Власти США сократили для граждан Кубы период, на который выдается виза для посещения их родственников и друзей, проживающих на американской территории. Новые правила вступают в силу в понедельник, сообщается на сайте диппредставительства в Гаване.

"С 18 марта 2019 года США сократят срок действия визы B2 (для гостевых и туристических визитов - прим. ТАСС) для кубинских граждан до трех месяцев с возможностью однократного посещения, - говорится в заявлении. - Куба выдает американским туристам однократные визы для двухмесячного пребывания с возможностью продления еще на 30 дней. До изменения правил мы предоставляли кубинским заявителям на получение визы B2 многократную визу сроком действия 60 месяцев".

Руководство острова осудило решение американской администрации, назвав его продолжением политики давления на страну. "Сфабрикованные инциденты с дипломатами, закон Хелмса-Бертона, доктрина Монро, а теперь и решение о препятствовании поездкам кубинских граждан показывают эскалацию агрессии против Кубинской революции", - заявил в Twitter лидер Кубы Мигель Диас-Канель.

"Заявления США о том, что решение о препятствовании поездкам кубинцев было принято по критерию взаимности, некорректны. Куба предоставляет все возможности для получения визы американцами из любой страны, включая США", - отметил также глава МИД острова Бруно Родригес.

Отношения США и Кубы после революции

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго. По данным кубинских властей, блокада (так Гавана называет эмбарго) со стороны США нанесла экономике Кубы ущерб на $134,5 млрд. Если измерять потери от санкций с учетом обесценивания доллара к золоту, они составят $933 млрд.

В конце 2014 года Вашингтон и Гавана взяли курс на нормализацию двусторонних отношений. Президент Барак Обама тогда признал, что прежняя политика в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и смягчении санкций в отношении островного государства. 20 июля 2015 года США и Куба восстановили двусторонние дипломатические отношения и возобновили работу своих посольств в Гаване и Вашингтоне.

Дональд Трамп после прихода в Белый дом объявил об ужесточении политики в отношении карибской страны. В частности, было усилено торгово-экономическое эмбарго. Отношения между Гаваной и Вашингтоном еще больше обострились из-за акустических атак, в результате которых, по данным Госдепартамента, на Кубе пострадали более 20 американских дипломатов. В сентябре прошлого года США отозвали на родину 60% сотрудников своего посольства в Гаване, а затем потребовали от Кубы сократить на 15 человек ее дипмиссию в Вашингтоне.