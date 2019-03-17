Медведчук раскритиковал планы Порошенко, Тимошенко и Зеленского по Донбассу

КИЕВ, 17 марта. /ТАСС/. Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук раскритиковал планы кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко, Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского по решению конфликта в Донбассе, назвав их нереальными. Об этом он сказал в воскресенье в интервью телеканалу "112 Украина".

По его словам, во время президентской избирательной кампании украинцы сталкиваются с "не совсем реальными планами мирного урегулирования ситуации в Донбассе". Так, сказал Медведчук, действующий президент Петр Порошенко "говорит о безальтернативности минских соглашений", а также о согласии с тем, что они должны быть выполнены. В то же время, отметил Медведчук, у Порошенко есть "свои условия", на которых соглашения должны реализовываться. "Во-первых, это непонятно, о чем идет речь, а, во-вторых, можно говорить о том, что у него уже была возможность это сделать", - отметил политик.

В то же время, сказал Медведчук, такие кандидаты как Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский "говорят совершенно о другом". "Они не признают минские соглашения и считают, что эти проблемы надо решать в рамках будапештского меморандума… Они говорят: "Надо изменить формат. Нормандский формат, минские соглашения - ничего не значат, мы должны вернуться к будапештскому меморандуму". Это неправильно, более того, несостоятельно", - считает глава политсовета партии.

Медведчук напомнил, что будапештский меморандум - это гарантии территориальной целостности Украины, которые были даны когда-то Великобританией, США и Россией, а позже к ним присоединились Китай и Франция по поводу неприменения ядерного оружия. "При чем тут конфликт в Донбассе? Как можно сегодня его привязать?", - сказал он. Более того, по словам Медведчука, когда речь идет о любом другом формате, в том числе и будапештском, надо понимать, что необходимо учитывать интересы Донецка и Луганска. "А план Зеленского, который тоже присоединяется к будапештскому меморандуму... и Тимошенко касается только того, что там должна быть Россия. И принцип простой: "Мы заставим Россию через международные санкции, через ультиматумы, чтобы РФ сделала так, чтобы Донецк и Луганск добровольно взяли и вернулись в Киев. И люди вернулись, и вооружение вывели, и технику вывели... чтобы Украине ничего не осталось делать". Но при этом, подчеркнул Медведчук, есть позиция России. "Нам она нравится, не нравится, но мы ее должны учитывать", - отметил он. Именно поэтому, по мнению Медведчука, нереальны планы, о которых говорят кандидаты, претендующие реально на власть.