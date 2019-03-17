В трех крупнейших городах Литвы мэры сохранили свои посты

ВИЛЬНЮС, 18 марта. /ТАСС/. Мэры трех крупнейших городов Литвы - Вильнюса, Каунаса и Клайпеды - сохранили за собой пост градоначальника. Таковы предварительные итоги второго тура муниципальных выборов, состоявшегося в Литве в воскресенье. Данные опубликованы на сайте Главной избирательной комиссии республики.

В столице кресло мэра по-прежнему будет принадлежать Ремигиюсу Шимашюсу, отметившемуся сносом скульптур советского периода на одном из мостов Вильнюса и противодействием появлению в столице Литвы Дома Москвы - публичного учреждения "Московский центр культуры и бизнеса Дом Москвы в Вильнюсе". Шимашюс набрал 59% голосов.

В Каунасе - втором по величине городе Литвы - мэр выявился еще в первом туре 3 марта. Горожане своим голосованием две недели назад продлили полномочия Висвалдаса Матиёшайтиса.

В Клайпеде (третий по величине город страны) во втором туре на пост градоначальника был переизбран Витаутас Грубляускас, набравший 55% голосов.

Голосование во втором туре за глав административных единиц проходило в 41 из 60 муниципалитетов. В 19 самоуправлениях второй тур не потребовался, так как там победители, набравшие более 50% голосов, определились на первом этапе две недели назад. В дальнейшей борьбе в остальных муниципалитетах участвовали два лидера предыдущего этапа.

Явка во втором туре муниципальных выборов составила 41,2%. Она была немного выше, чем на этом этапе прошлых муниципальных выборов 2015 года, но ниже активности первого тура 3 марта, когда составила 47,8%.