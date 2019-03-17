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Кризис в Сирии

В Иране отметили позитивную роль координации с Россией и Сирией в разгроме террористов

Начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Хосейн Багери также отметил, что были достигнуты хорошие результаты в защите сирийского суверенитета

ТАСС, 18 марта. Координация между военными России, Ирана и Сирии "позволила добиться важных побед над террористами". Об этом, как передал телеканал Al-Alam, заявил в воскресенье начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Хосейн Багери.

"Мы достигли хороших результатов, обеспечив защиту сирийского суверенитета, и теперь стоит задача очистить оставшуюся территорию Сирии от бандформирований", - указал генерал.

Багери прибыл в Дамаск для участия в трехсторонней встрече с сирийским и иракским коллегами, посвященной координации действий в борьбе с терроризмом. В заявлении журналистам он потребовал вывода из Сирии всех иностранных войск, которые находятся на ее территории без согласия властей. "Присутствие иностранных сил в провинции Идлиб и к востоку от Евфрата без разрешения сирийского правительства является незаконным и должно быть прекращено в самое ближайшее время", - сказал начальник Генштаба ВС Ирана.

Багери сообщил, что помимо переговоров о трехстороннем сотрудничестве в области обороны со своими коллегами из Сирии и Ирака в программу его визита входит посещение лагерей иранских военнослужащих, размещенных в Восточной Гуте и Дейр-эз-Зоре.

Иранский военачальник осудил вооруженные нападения на мечети в Крайстчерче (Новая Зеландия), жертвами которых стали 50 человек. По его словам, эти преступные вылазки напомнили расправы террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и стали следствием исламофобии, насаждаемой пропагандой США по всему миру.

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ИранСирияРоссияКризис в СирииНовая Зеландия
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