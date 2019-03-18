Reuters: Канада намерена продлить свою миссию военных инструкторов на Украине

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Канада собирается продлить мандат своей миссии военных инструкторов на Украине, который истекает 31 марта. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters.

По информации источников агентства, глава канадского МИД Христя Фриланд и министр национальный обороны страны Харджит Сингх Саджан объявят об этом решении в ходе совместной пресс-конференции, запланированной на понедельник.

Источники Reuters также указали, что количественный состав миссии не изменится.

Представители Фриланд и Саджан не стали давать комментарии, отметило агентство.

С 2015 года в рамках операции Вооруженных сил Канады Unifier на Украине постоянно находятся около 200 канадских военных инструкторов. Они занимаются обучением солдат и офицеров украинской армии на Яворовском полигоне во Львовской области. В марте 2017 года их миссия была продлена до 31 марта 2019 года.

В канадском оборонном ведомстве ранее заявляли, что операция Unifier не является боевой и призвана оказать содействие солдатам и офицерам украинской армии в овладении тактикой ведения боевых действий и логистикой, а также навыками оказания первой помощи раненым. В декабре прошлого года министерство национальной обороны Канады сообщило, что инструкторы миссии обучили 10 тыс. солдат и офицеров Вооруженных сил Украины.