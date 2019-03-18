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Власти Австралии выделят порядка $40 млн на проекты по обеспечению безопасности

Премьер-министр страны Скотт Моррисон отметил, что правительство по-прежнему считает обеспечение защиты австралийцев одной из главных задач

СИДНЕЙ, 18 марта. /ТАСС/. Власти Австралии объявили о выделении 55 млн австралийских долларов ($38,89 млн) на проекты по обеспечению безопасности в религиозных учреждениях. Об этом в понедельник сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон, опубликовав соответствующее заявление на своей странице в Twitter.

"Мы предоставим $55 млн в виде грантов для развития и реализации проектов, призванных усилить наши приоритеты в вопросах безопасности в религиозных учреждениях, включая религиозные школы. Это могут быть проекты установки камер видеонаблюдения, дополнительного освещения, ограждения, сигнализации и других систем безопасности", - указано в сообщении премьера.

Моррисон также отметил, что его правительство по-прежнему считает обеспечение защиты австралийцев одной из своих главных задач и готово предоставлять дополнительные ресурсы на любые проекты, способные укрепить национальную безопасность Австралии.

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