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Китай сделал представление США за высказывания Помпео о правах человека

В МИД КНР подчеркнули, что представители американской стороны выступили с необоснованными обвинениями

ПЕКИН, 18 марта. /ТАСС/. Китайские власти направили в адрес правительства Соединенных Штатов серьезное представление в связи с неправомерными высказываниями госсекретаря США Майкла Помпео о нарушении прав человека в КНР. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.

"Мы решительно против того, чтобы представители американской стороны выступали с необоснованными обвинениями - Пекин сделал Вашингтону серьезное представление по этому поводу, - отметил он, выступая на регулярном брифинге. - По поводу того, как обстоит дело с правами человека в Китае, право голоса принадлежит китайскому народу. Большинство членов международного сообщества тоже в курсе ситуации".

По словам дипломата, на прошлой неделе заместитель главы МИД КНР Лэ Юйчэн выступил в ООН с докладом, посвященным защите прав человека в Китае. "Участники заседания дали положительную оценку успехам, которых добилась в этом направлении наша страна, они одобрили открытую и уверенную позицию, занимаемую Пекином", - добавил Гэн Шуан.

Ранее Майкл Помпео на брифинге, посвященном очередному докладу Вашингтона о положении с правами человека в мире, заявил, что "Китаю нет равных, когда идет речь об их нарушении".

Теги
СШАКитайПомпео, Майкл (Майк)
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