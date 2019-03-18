В Раде заявили, что решение о запрете въезда Тото Кутуньо на Украину пока не принималось

КИЕВ, 18 марта. /ТАСС/. Решение о запрете на въезд в страну певцу Тото Кутуньо еще не принято, компетентные органы Украины должны проверить наличие угроз нацбезопасности в действиях артиста. Об этом заявил в понедельник депутат Рады Виктор Романюк, который был одним из соавторов обращения в Службу безопасности Украины (СБУ) о запрете въезда Кутуньо.

"Решение о запрете въезда иностранных граждан принимают исключительно компетентные органы нашего государства, депутаты Верховной рады Украины только инициировали вопрос по проверке заявлений и действий Сальваторе Кутуньо. В случае отсутствия угроз национальной безопасности Сальваторе Кутуньо в нашем государстве ждут тысячи поклонников его таланта", - написал он в Facebook.

Ранее стало известно, что группа украинских депутатов обратилась в СБУ с запросом о запрете на въезд в страну Кутуньо, у которого 23 марта должен состояться концерт в Киеве. Другой певец Аль Бано был внесен в черный список минкультуры Украины как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности. Поводом для этого послужили пророссийские высказывания деятелей культуры Италии.

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини иронично прокомментировал меры Украины в отношении певцов. В частности, он предложил также включить в этот черный список итальянских мультипликационных персонажей и детских героев.