Министр обороны Сирии заявил, что США придется покинуть военную базу в Эт-Танфе

ТАСС, 18 марта. Сирийское государство восстановит контроль над всеми районами страны, и американским войскам придется уйти с базы, созданной в Эт-Танфе. Об этом, как сообщило агентство SANA, заявил в понедельник на пресс-конференции в Дамаске министр обороны Сирии генерал Али Айюб.

"США и другим странам, войска которых находятся на территории Сирии без разрешения ее правительства, придется вывести их из нашей страны, потому что факторы силы находятся на стороне сирийских вооруженных сил", - сказал Айюб.

Глава минобороны республики провел в понедельник в Дамаске совещание с начальниками Генштабов ВС Ирана и Ирака, которое было посвящено координации и сотрудничеству в борьбе с терроризмом.

По его словам, вопрос о восстановлении национального суверенитета "не может быть предметом торга".

"США и другим странам, войска которых размещены на территории Сирии без разрешения ее правительства, придется вывести их из нашей страны, потому что факторы силы находятся на стороне сирийской армии, - сказал Айюб. - Мы вернем каждый клочок сирийской земли".

Министр обороны отметил, что у американцев остается единственная карта в Сирии - это арабо-курдские формирования "Силы демократической Сирии" (СДС). "Командование ВС республики решит эту проблему или путем соглашения о локальном примирении или территория, занимаемая СДС, будет освобождена", - подчеркнул он. По словам Айюба, "у сирийцев есть только один выбор: жить друг с другом на века по их собственному желанию, а не по воле других".

Глава минобороны республики провел в понедельник в Дамаске совещание с начальниками Генштабов ВС Ирана и Ирака, посвященное координации и сотрудничеству в борьбе с терроризмом. "Это была очень важная встреча для всех трех государств, которая позволит им успешно противостоять различным вызовам", - сказал Айюб.

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