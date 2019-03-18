МВФ, США и ЕС рекомендовали Киеву доработать законопроекты о незаконном обогащении

КИЕВ, 18 марта. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ), посол США и глава представительства Европейского союза на Украине высказались за доработку всех зарегистрированных в Верховной раде законопроектов об уголовной ответственности за незаконное обогащение. С соответствующим письмом они обратились в профильный комитет украинского парламента, сообщил в понедельник глава комитета Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента.

"Посол США, миссия МВФ, посол ЕС обратились с письмом, в котором они просят отложить рассмотрение всех законопроектов об уголовной ответственности за незаконное обогащение, потому что они несовершенны, в том числе и президентский", - сказал он.

В Раде зарегистрировано 13 законопроектов об ответственности за незаконное обогащение.

Статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении отменил 26 февраля Конституционный суд Украины, постановив, что ее положения не соответствуют принципам верховенства права. Свое решение суд объяснил тем, что статья нарушает презумпцию невиновности, так как обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния.

Решение суда вызвало резкую критику. Ведущие общественные организации Украины опубликовали заявление, в котором говорится, что отмена статьи, по сути, означает отказ Киева от обязательства перед МВФ провести антикоррупционную реформу. В ЕС заявили, что аргументы суда могут быть ошибочными. Члены "большой семерки" (G7) и Всемирный банк также раскритиковали отмену статьи о незаконном обогащении, назвав этот факт "значительным поражение в борьбе с коррупцией на Украине". На этом фоне президент Украины Петр Порошенко 7 марта внес в Раду новый законопроект об ответственности за незаконное обогащение.