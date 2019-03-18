СМИ: в Индии шесть полицейских пострадали при взрыве в центре страны

ТАСС, 18 марта. По меньшей мере шестеро индийских полицейских получили ранения в результате взрыва самодельного взрывного устройства во время столкновения с боевиками радикальных маоистских группировок в центральной части страны. Об этом в понедельник сообщает телеканал NDTV.

По данных местных властей, бой с радикалами произошел в округе Дантевада штата Чхаттисгарх. Пострадавшие доставлены в ближайшую больницу. В регионе продолжается антитеррористическая операция.

Маоисты, различные группировки которых в Индии часто называют словом "наксалиты", пропагандируют собственную версию маоизма и марксизма-ленинизма. Они действуют в стране с 1960-х годов, их отряды зафиксированы в 14 штатах Индии. Наксалиты заявляют, что намерены освободить бедное крестьянство от капиталистического гнета, и нередко пользуются поддержкой местного населения.

Боевики скрываются в джунглях и совершают нападения на деревни, чиновников и полицейских. Несколько лет назад они пообещали создать "свободные от капиталистов" зоны в "красном коридоре" от Непала до Южной Индии. Нью-Дели считает маоистов одной из главных внутренних угроз.