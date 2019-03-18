Министр обороны Франции рассказала об эффекте от вступления в НАТО "очередной Украины"

ВАШИНГТОН, 18 марта. /ТАСС/. Вступление в НАТО похожих на Украину и Грузию стран не только будет катастрофическим, но и станет сигналом о сокращении мощи США. Такое мнение высказала в понедельник министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли, выступая в вашингтонском Атлантическом совете. Трансляция выступления велась на сайте организации.

"Если в НАТО вступит очередная Грузия или очередная Украина, это не только будет катастрофическим, но и подаст сигналу остальному миру о резком сокращении мощи США", - считает она. Министр упомянула Украину и Грузию, комментируя возможность того, что Вашингтон ослабит свое влияние в Европе и Североатлантическом альянсе.

"Каждый раз, когда США отступают от Европы, угрозы возвращаются, чтобы не давать покоя уже самим США", - отметила Парли. По ее мнению, укрепление "европейской независимости никогда не должно рассматриваться как шаг против Соединенных Штатов".

"Это не должно стать причиной для меньшей вовлеченности США. США и Европа имеют больше общего, чем кто-либо другой. Мы разделяем одни и те же ценности, боремся с одними и теми же угрозами", - полагает министр.

При этом она подчеркнула, что Париж "верит фактам" в отношении возможного ослабления влияния США в Европе. "А факты говорят о невероятной приверженности США европейской безопасности. У нас отличные двусторонние отношения с США", - заключила она.

Путь в НАТО

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина и Грузия не приглашены на встречу министров иностранных дел стран НАТО, которая пройдет в Вашингтоне 3 апреля. Он в очередной раз подчеркнул, что альянс помогает Киеву и Тбилиси различными инструментами и намерен продолжать оказывать поддержку этим странам.

Украина на протяжении всех лет независимости была партнером НАТО и стремилась к евроатлантической интеграции. НАТО почти 11 лет назад - на саммите альянса в Бухаресте в апреле 2008 года - пообещала "со временем" принять в организацию Украину и Грузию. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ранее отмечал, что Украина "не сможет стать членом ЕС и НАТО в ближайшие 20-25 лет".