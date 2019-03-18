Встреча по Западной Сахаре пройдет в Женеве 21-22 марта

ЖЕНЕВА, 18 марта. /ТАСС/. Личный посланник генерального секретаря ООН по Западной Сахаре Хорст Келер пригласил делегации Марокко, Фронта ПОЛИСАРИО, Алжира и Мавритании в Женеву для участия во второй встрече за круглым столом по западносахарской проблеме. Как сообщила в понедельник пресс-служба женевского Отделения всемирной организации, цель дискуссии, намеченной на 21-22 марта, состоит в поиске пути к урегулированию, основанному на компромиссе.

"Встреча состоится в соответствии с резолюцией 2440 Совета Безопасности ООН в качестве дальнейшего шага в политическом процессе, направленном на достижение справедливого, долгосрочного и взаимоприемлемого политического решения, которое обеспечит самоопределение народа Западной Сахары", - указывает пресс-служба. Подчеркивается, что "цель встречи состоит в том, чтобы делегации начали сближать элементы, необходимые для выработки прочного решения, основанного на компромиссе".

Ранее Келер провел двусторонние консультации с делегациями в рамках подготовки к круглому столу в Женеве. Как отмечается, он выражает надежду на то, что предстоящие дискуссии позволят "консолидировать позитивную динамику, созданную предыдущим круглым столом, состоявшимся в декабре 2018 года".

До декабрьской встречи в Женеве переговоры Фронта ПОЛИСАРИО с марокканскими властями не проводились с весны 2012 года.

История затяжного конфликта

Вот уже более четырех десятилетий западносахарский вопрос остается предметом международного спора. Независимости Западной Сахары добивается созданный в середине 1970-х годов Фронт ПОЛИСАРИО (Народный фронт освобождения Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро, выступает за независимость Западной Сахары от Марокко), который после ухода испанских колонизаторов провозгласил Сахарскую Арабскую Демократическую Республику (САДР) и при поддержке Алжира развернул вооруженную борьбу.

Боевые действия в зоне конфликта продолжались до 1991 года и были прекращены после того, как ООН направила в Западную Сахару миротворческую миссию - МИНУРСО. Несмотря на многочисленные мирные инициативы международного сообщества, в том числе ООН, разрешить этот спор пока не удается, во многом из-за диаметрально противоположных позиций сторон.

Марокко считает Западную Сахару своей неотъемлемой частью и допускает лишь предоставление ей широкой автономии в составе королевства. С июня 2007 года Марокко и Фронт ПОЛИСАРИО провели четыре раунда переговоров, однако все они завершились безрезультатно.

После декабрьской встречи в Женеве Келер выразил оптимизм относительно будущего мирного разрешения конфликта вокруг Западной Сахары. Вместе с тем руководство Фронта ПОЛИСАРИО высказало свое недовольство тем, что власти Марокко отказались освободить политических заключенных, разрешить наблюдателям из правозащитных организаций посетить сахарские районы, а также прекратить использование сахарских природных ресурсов. Фронт ПОЛИСАРИО расценил такое поведение официального Рабата как "признак отсутствия интереса к продвижению вперед в рамках переговорного процесса".

Как отмечают наблюдатели, предстоящий раунд переговоров в Женеве покажет, насколько стороны готовы идти на сближение точек зрения.