Вице-премьер Алжира заявил, что нация будет противостоять попыткам вмешаться в дела страны

РАБАТ, 19 марта. /ТАСС/. Алжир твердо привержен принципу невмешательства во внутренние дела страны. Об этом, как передает информационное агентство Algerie Press Service, заявил в понедельник в Риме вице-премьер, министр иностранных дел Алжира Рамтан Ламамра по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

"Мы призываем наших партнеров продолжать развитие взаимовыгодного сотрудничества и вести дипломатическую работу по линии взаимно предоставляемой информации. Но мы предостерегаем, что тайные силы, неправительственные организации и отдельные личности расширяют замыслы по вмешательству в наши внутренние дела, - подчеркнул Ламамра. - В этих условиях вся алжирская нация, все как один будут противостоять такого рода поползновениям".

Вице-премьер также отметил, что "алжирское государство переживает важный момент своей истории, внимательно прислушиваясь к молодежи, которая в присущем ей стиле, с большой решимостью и убежденностью выражает свои чаяния, требования демократического, социально-экономического характера".

С 22 февраля в Алжире регулярно проходят массовые уличные акции, участники которых, главным образом, молодые люди, требуют отставки президента Абдельазиза Бутефлики, смены правительства и коренного изменения политической системы.

В ответ 11 марта глава государства в послании к нации объявил об отказе баллотироваться на пятый президентский срок, отсрочке ранее намеченных на 18 апреля выборов, перестановках в правительстве и запуске общенациональной конференции, которая призвана разработать новый проект конституции страны. Дата выборов нового главы государства, отмечал он, будет определена уже после проведения реформ и принятия на референдуме нового Основного закона страны.

Однако оппозиция отвергла диалог с властями, а также отказалась участвовать в общенациональной конференции. Противники правящего режима заявили о намерении продолжать массовые манифестации и добиваться от Бутефлики и его окружения немедленного ухода.