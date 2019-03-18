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Трамп отдал четверть своей зарплаты министерству внутренней безопасности

Речь идет о сумме в $100 тыс, отметил президент США
Президент США Дональд Трамп EPA-EFE/IAN LANGSDON
Описание
Президент США Дональд Трамп
© EPA-EFE/IAN LANGSDON

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп перечислил министерству внутренней безопасности США $100 тыс. - четверть зарплаты, которую он получил за работу на посту главы государства. Об этом  он сообщил в понедельник на своей странице в Twitter.

"Хотя пресса не любит об этом писать, а мне от них это и не надо, я отдаю свою годовую зарплату президента в размере $400 тыс. различным ведомствам в течение года. Эту я отдаю министерству внутренней безопасности", - написал он, прикрепив к записи снимок чека на сумму в $100 тыс. 

После победы на выборах Трамп отказался от зарплаты президента, составляющей $400 тыс. в год. Однако по закону ее необходимо выплачивать, и президент объявил, что намерен отдавать ее на различные благотворительные цели.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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