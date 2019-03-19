В Бразилии заявили о планах укрепить взаимодействие с США по линии разведслужб

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 марта. /ТАСС/ Бразилия и США намерены укрепить взаимодействие по линии разведсообществ двух стран. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь бразильского лидера Жаира Болсонару Отавиу Регу Баррус.

Соответствующее заявление представитель Болсонару сделал, отвечая на вопросы журналистов, интересовавшихся подробностями неожиданного утреннего визита президента Бразилии в штаб-квартиру ЦРУ, о котором стало известно в последний момент из публикации в Twitter сына бразильского лидера, федерального депутата Эдуарду Болсонару.

Как пояснил Баррус, на встрече обсуждались вопросы укрепления сотрудничества в области противодействия трансграничной оргпреступности. Кроме того стороны обсудили возможность заключения соглашения в области разведдеятельности.

"Речь идет об объединении усилий разведсообществ", - резюмировал пресс-секретарь главы крупнейшего южноамериканского государства.

1 января в должность президента Бразилии вступил Жаир Болсонару, представляющий консервативную Социал-либеральную партию. Его мандат рассчитан на четыре года. Ранее политик неоднократно высказывал свои симпатии в отношении США и их лидера Дональда Трампа.