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Политический кризис в Венесуэле

Один из генералов армии Венесуэлы признал Гуайдо президентом страны

Карлос Ротондаро призвал остальные вооруженные силы поступить таким же образом

КАРАКАС, 19 марта. /ТАСС/. Венесуэльский генерал Карлос Ротондаро в понедельник признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо президентом Боливарианской Республики. Соответствующее заявление он сделал во время интервью с телеканалом NTN24.

"В 1987 году я дал клятву защищать страну и отдать за нее жизнь. Однако эта клятва не означала защищать некомпетентное и коррумпированное правительство. Конечно, я признаю Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы", - сказал он.

Ротондаро также призвал остальные вооруженные силы "поступить таким же образом". "Я не предатель, я всегда предан своей родине", - добавил он.

Отмечается, что в настоящее время генерал находится на территории Колумбии, у властей которой он запросил предоставление убежища.

Ранее лидера оппозиции в качестве главы государства поддержал руководитель Управления стратегического планирования Главного командования ВВС Венесуэлы генерал Франсиско Эстебан Янес Родригес, полковник сухопутных войск Рубен Альберто Паз Хименес, капитан ВВС Венесуэлы Карлос Васкес Гонсалес и полковник Хосе Луис Сильва, военный атташе при посольстве Венесуэлы в США.

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СШАВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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