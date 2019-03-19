Индонезийских бизнесменов пригласили на Восточный экономический форум

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Представители индонезийского бизнеса получили приглашение на Восточный экономический форум (ВЭФ), который состоится 4-6 сентября во Владивостоке. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Минвостокразвития России.

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) во время визита российской бизнес-миссии в Джакарту представило свои проекты. О них рассказал директор инвестиционного департамента агентства Алексей Чепурных.

"В завершение своего выступления он пригласил представителей индонезийского бизнес-сообщества ближе познакомиться с условиями, которые предлагает Дальний Восток инвесторам, и принять участие в пятом, юбилейном Восточном экономическом форуме", - проинформировали в пресс-службе.

Там добавили, что на встречах с предпринимателями обсуждались вопросы взаимодействия в развитии экспорта товаров из России в Индонезию и участия российской стороны в проектах, связанных с легкой авиацией, в республике.