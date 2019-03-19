Южнокорейские военные засекли в КНДР признаки "ядерной активности"

СЕУЛ, 19 марта. /ТАСС/. Военные Южной Кореи фиксируют в КНДР активность, связанную с ядерной программой. Как сообщает во вторник телеканал KBS, об этом заявил министр национальной обороны Республики Корея Чон Гён Ду 18 марта на заседании парламентского комитета по вопросам обороны.

"Член комитета, депутат от партии Корейская партия свободы Пэк Сын Чжу задал министру вопрос о том, наблюдается ли на Севере активность в сфере военного атома. Министр ответил на него положительно", - отмечает телеканал, не уточняя, о какой конкретно деятельности идет речь.

KBS сообщает также, что на заседании выступил и глава департамента политики по КНДР минобороны Ким До Гюн. Он заявил, что в последнее время Пхеньян "неоднократно нарушал принятое в прошлом году военное соглашение" по предотвращению случайных столкновений в районе границы двух стран.

Большинство инцидентов, по его словам, были зафиксированы в районе Северной разграничительной линии - оспариваемой КНДР морской границы с Югом. Ким До Гюн заявил, что его ведомство более десяти раз направляло Пхеньяну официальные ноты с призывом принять меры, но ответа ни разу не получило.