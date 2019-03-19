Япония на саммите G20 в Осаке намерена поднять тему антитеррора

ТОКИО, 19 марта. /ТАСС/. Япония как председатель предстоящего в июне в городе Осака саммита G20 хотела бы тщательно обсудить на нем проблемы борьбы с терроризмом. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Как председателю предстоящего саммита хотелось бы в сотрудничестве с другими членами этого форума выработать конкретные меры по проблеме терроризма", - сказал он.

От имени правительства Японии Ёсихидэ Суга вновь резко осудил недавнюю террористическую вылазку в новозеландском городе Крайстчерч, в результате которой погибли 50 человек, еще 50 получили ранения.

Саммит G20 состоится 28-29 июня в Осаке на юго-западе главного японского острова Хонсю. Это будет первый форум такого рода на территории Японии.