ЦХИНВАЛ, 19 марта. /ТАСС/. Южная Осетия передала Грузии тела семи гражданских лиц, погибших во время войны в августе 2008 года. Об этом ТАСС сообщил во вторник уполномоченный президента Южной Осетии по правам человека Инал Тасоев.

"Южная Осетия передала Грузии тела граждан, погибших во время войны в августе 2008 года. Семь человек, это гражданские лица, захороненные югоосетинской стороной в 2008 году. Тогда грузинская сторона не готова была принять останки для передачи их семьям, но в 2016 году активировалась работа в рамках координационного механизма под эгидой Международного Комитета Красного Креста, была достигнута договоренность о проведении эксгумации возможных мест захоронения, в том числе и Тамарашени, и последующая передача останков идентифицированых лиц. В 2017 году были проведены эксгумации в районе грузинских городов Гори и Каспи, где были эксгумированы останки 50 неизвестных лиц", - сказал Тасоев.

По его словам, эксгумации такого рода требуют колоссальной подготовительной работы: сбор прижизненных данных, контрольных биологических образцов и передача собранного материала при посредничестве МККК в независимую лабораторию для последующего анализа и поиска соответствий и идентификации останков.

Пока собрано 60% необходимого генетического материала, оставшиеся 40% - на стадии сбора и передачи в лабораторию. Процесс сбора затянулся в связи с тем, что многие доноры находятся за пределами Южной Осетии, другие просто отказывается сдавать образцы биоматериалов. Вся работа осуществляется совместно с международным Комитетом Красного Креста и югоосетинской неправительственной организацией семей пропавших без вести "Память и Надежда".

Тасоев отметил, что процессы эксгумации не завершены, есть планы по проведению раскопок потенциальных мест захоронения на текущий и следующий годы, как на территории Грузии, так и Южной Осетии - в местах, ранее населенных жителями грузинской национальности.

"Южная Осетия проявляет добрую волю, понимание боли каждой семьи, многие годы ожидающей новостей о пропавшем близком, мы считаем важным, чтобы каждая семья получила ответ о судьбе своих близких. Мы надеемся, что грузинская сторона проявит добрую волю с целью помочь выяснить местонахождение лиц, пропавших без вести в вооруженных конфликтах 90-х и 2008 годов", - сказал он.

О проводимых ранее эксгумациях международный комитет Красного Креста информировал официально в своих пресс-релизах. "Мы, в свою очередь, информировали семьи лиц, пропавших без вести, о проведении эксгумации. С каждой семьей была проведена индивидуальная встреча, где мы объясняли, что, к сожалению, никого из пропавших родственников среди извлеченных при эксгумации выявлено не было. Во избежание ненужных спекуляций и проявления уважения к достаточно деликатной проблеме и чувствам семей мы предпочли не создавать вокруг этих мероприятий лишней публичности", - заключил уполномоченный президента Южной Осетии по правам человека.

В результате грузино-осетинского конфликта с 1989 по 2008 год без вести пропали более 140 граждан Южной Осетии. Граждане Южной Осетии Солтан Плиев, Алан Хачиров и Алан Хугаев пропали во время грузино-югоосетинского конфликта в 2008 году. Ранее власти закавказской республики объявили вознаграждение за информацию о без вести пропавших граждан республики в размере по 1 млн рублей за каждого.