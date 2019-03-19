Верховный суд Украины отклонил иск Тимошенко о наличии ее однофамильца в бюллетенях

КИЕВ, 19 марта. /ТАСС/. Верховный суд Украины отклонил кассационную жалобу кандидата в президенты Юлии Тимошенко о корректировке текста бюллетеней в связи с наличием в списке ее "двойника". Соответствующее решение суда опубликовано в едином реестре судебных решений Украины.

"Установление формы избирательного бюллетеня по выборам президента Украины и утверждение текста, содержащегося в нем, относится к полномочиям Центральной избирательной комиссии", - говорится в решение суда.

Тимошенко обратилась в суд с просьбой обязать ЦИК Украины установить в бюллетене порядковые номера кандидатов на пост президента Украины. Исковые требования политик обосновала тем, что у избирателей может возникнуть путаница в связи с наличием в списке двух кандидатов с одинаковыми фамилиями, аналогичными инициалами, должностью и местом работы. Речь идет о Юлии Тимошенко и депутате Верховной рады Юрии Тимошенко.

Ранее лидер партии "Батькивщина" и ключевой кандидат в президентской гонке Юлия Тимошенко уже обвиняла главу государства Петра Порошенко в причастности к выдвижению в президенты ее однофамильца. По ее мнению, это сделано с целью запутать избирателя и отобрать у нее часть голосов; она потребовала снять его кандидатуру.