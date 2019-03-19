ЕС будет штрафовать за злоупотребления персональными данными на выборах в Европарламент

БРЮССЕЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Совет ЕС принял во вторник модифицированный регламент по борьбе с нецелевым использованием европейскими политическими партиями персональных данных пользователей интернета в рамках предвыборной кампании к выборам в Европарламент 23-26 мая 2019 года. Об этом говорится в опубликованном во вторник решении Совета ЕС.

"Новый регламент по финансированию политических партий и формированию европейских политических фондов позволит применять финансовые санкции против этих партий и фондов, которые оказывают умышленное влияние или стремятся влиять на результат выборов в ЕП, пользуясь нарушением правил защиты персональных данных", - говорится в документе.

Штрафы могут достигать 5% от размеров годового бюджета партии, кроме того, проштрафившиеся политические силы не смогут получать в течение следующего года финансирование из бюджета Евросоюза.

Выписывать эти штрафы будет специальный экспертный комитет, созданный при Еврокомиссии в 2014 году, когда была введена в действие первая версия регламента о финансирование партий и политических фондов, которая не включала штрафных санкций за злоупотребление персональными данными.