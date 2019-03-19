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Политический кризис в Венесуэле

Спецпредставитель США по Венесуэле назвал консультации с РФ в Риме позитивными

При этом стороны не смогли достигнуть общей позиции

ТАСС, 19 марта. Cпецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс охарактеризовал состоявшиеся в Риме переговоры с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым как позитивные, несмотря на то, что стороны не смогли достигнуть общей позиции.

"Нет, мы не добились единства мнений, но я считаю, что переговоры были позитивными в том плане, что обе стороны покинули их с лучшим пониманием позиций друг друга", - приводит его слова Reuters. Абрамс добавил, что США и РФ согласны по поводу масштабов кризиса в Венесуэле.

Во вторник Рябков и Абрамс провели в Риме встречу, которая продолжалась более двух часов. Инициатива о проведении двусторонних консультаций по ситуации в Венесуэле принадлежит американской стороне. Москва подтвердила готовность к такому диалогу, но только при соблюдении принципов Устава ООН.

Теги
СШАВенесуэлаРоссияПолитический кризис в ВенесуэлеРябков, Сергей Алексеевич
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