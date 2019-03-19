СМИ: израильский беспилотник нанес удар по сектору Газа

КАИР, 19 марта. /ТАСС/. Беспилотник израильской армии подверг во вторник удару сектор Газа. Об этом сообщает агентство Saba News.

Две ракеты были выпущены по расположению группировок палестинского сопротивления в районе Зейтун города Газа. Согласно предварительным данным, жертв и пострадавших нет. По поступающей информации, удар был нанесен в ответ на пуски палестинцами в сторону еврейского государства воздушных шаров с горящей смесью.

Ранее днем жители Газы организовали 25-е так называемое морское шествие вдоль ее побережья - продолжающиеся около полугода манифестации с требованием снятия длящейся почти 13 лет блокады сектора. Как и в предыдущие недели, протестующие направились к заградительной полосе, а одновременно с этим группа местных активистов вышла в море на лодках, взяв курс вдоль берега к границе. Сообщается, что в стычках с израильскими военнослужащими были пострадавшие.