Трамп обвинил Facebook, Google и Twitter в поддержке "радикальных левых демократов"

ТАСС, 19 марта. Президент США Дональд Трамп считает, что компания Google, а также социальные сети Facebook и Twitter находятся на стороне радикально настроенных левых демократов. Такое мнение он выразил во вторник на своей странице в Twitter.

"Facebook, Google и Twitter, не говоря уже о коррумпированных СМИ, находятся на стороне радикальных левых демократов", - написал Трамп.

В декабре прошлого года Трамп уже обвинял руководство Facebook, Google и Twitter в пристрастности и поддержке его противников из партии демократов. Американский президент также обвинил Twitter в том, что она создает препятствия для пользователей, которые хотели бы подписаться на его страницу в этой сети.