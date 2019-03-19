{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Трамп обвинил Facebook, Google и Twitter в поддержке "радикальных левых демократов"

Ранее американский лидер обвинил руководство Twitter в том, что оно препятствует желающим подписаться на его страницу

ТАСС, 19 марта. Президент США Дональд Трамп считает, что компания Google, а также социальные сети Facebook и Twitter находятся на стороне радикально настроенных левых демократов. Такое мнение он выразил во вторник на своей странице в Twitter.

"Facebook, Google и Twitter, не говоря уже о коррумпированных СМИ, находятся на стороне радикальных левых демократов", - написал Трамп.

В декабре прошлого года Трамп уже обвинял руководство Facebook, Google и Twitter в пристрастности и поддержке его противников из партии демократов. Американский президент также обвинил Twitter в том, что она создает препятствия для пользователей, которые хотели бы подписаться на его страницу в этой сети.

Теги
СШАТрамп, Дональд
Отставка Нурсултана Назарбаева
Великобритания намерена сохранить тесные отношения с Казахстаном после отставки Назарбаева
Читать полностью