AP: Абрамс заявил о возможности новых встреч представителей США и России по Венесуэле

НЬЮ-ЙОРК, 19 марта. /ТАСС/. Cпецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс после встречи с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым в Риме не исключил новых контактов между американской и российской сторонами относительно ситуации в Венесуэле. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press.

По словам Абрамса, "вполне вероятно", что стороны согласятся провести новые встречи. При этом он уточнил, что договоренностей о конкретных датах пока нет.

Абрамс отметил, что США и РФ по-прежнему придерживаются различных позиций относительно урегулирования кризиса в Венесуэле.

Во вторник Рябков и Абрамс провели в Риме встречу, которая продолжалась более двух часов. Инициатива о проведении двусторонних консультаций по ситуации в Венесуэле принадлежит американской стороне.

Москва подтвердила готовность к такому диалогу, но только при соблюдении принципов Устава ООН.