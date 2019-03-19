СМИ: Асад и Шойгу обсудили в Дамаске ситуацию в провинции Идлиб и на востоке Евфрата

ТАСС, 19 марта. Президент Сирии Башар Асад и министр обороны России Сергей Шойгу обсудили во вторник в Дамаске обстановку, сложившуюся в провинции Идлиб и на востоке Евфрата. Как сообщило агентство SANA, "стороны выразили общее мнение о необходимости совместной работы по поиску подходящих решений для восстановления безопасности и стабильности в этих двух регионах Сирии".

В ходе беседы с Шойгу сирийский лидер отметил, что "военно-политическая координация с Россией на высоком уровне стала одним из решающих факторов, обеспечивших стойкость сирийского народа и успех в борьбе с террористическими группировками "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" (обе запрещены в РФ)".

"Некоторые страны только на словах воюют с террористами, а на деле действуют с ними заодно и продолжают прикрывать их в ряде регионов, - сказал Асад. - Такая политика способствует распространению терроризма и ведет к росту числа жертв среди мирных граждан".

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Шойгу совершил по поручению президента РФ Владимира Путина рабочую поездку в Дамаск и передал послание от главы российского государства Асаду. В министерстве добавили, что на переговорах с Асадом российский министр обсудил борьбу с терроризмом в Сирии, обеспечение безопасности на Ближнем Востоке и постконфликтное урегулирование. Затрагивались темы возвращения беженцев и временно перемещенных лиц к местам проживания в Сирии, а также поставки гуманитарной помощи.