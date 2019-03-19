Трамп провел телефонный разговор с Макроном

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обсудил по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном ситуацию в Сирии, сотрудничество в рамках Группы семи (G7) и торговые переговоры Брюсселя с Вашингтоном. Об этом сообщается в распространенном во вторник письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

"Президент Трамп поговорил сегодня по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Они обсудили ситуацию в Сирии, сотрудничество в рамках G7, а также состояние торговых переговоров между Соединенными Штатами и Европейским союзом", - говорится в документе.