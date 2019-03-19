AFP: французскую компанию заподозрили в поставках топлива боевикам ИГ

ПАРИЖ, 19 марта. /ТАСС/. Несколько торговых партнеров крупной французской компании Tereos, специализирующейся на производстве сахара, подали во вторник против нее иск с обвинением в поставках в Сирию вещества, которое использовалось боевиками "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая организация) при производстве вооружений. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

Согласно данным агентства, речь идет о веществе сорбитол (шестиатомный спирт), которое в смеси с другими легко доступными веществами может использоваться в качестве топлива для самодельных неуправляемых ракетных снарядов. Истцы напоминают, что в конце 2016 года после освобождения Мосула сотрудники неправительственной организации Conflict Armament Research (CAR), действовавшей по мандату Евросоюза, обнаружили в одном из подвалов склад ИГ с десятками мешков с сорбитолом, на которых была видна эмблема компании Tereos. В этой связи против Tereos выдвигают обвинения в "совершении терактов и пособничестве в совершении террористических актов". Иск подан в прокуратуру по делам о терроризме Суда высокой инстанции Парижа.

Как сообщает AFP, после того как действовавшая в Ираке НПО оповестила французскую компанию о находке, та признала, что данный сорбитол был произведен ею на ее заводах в северной части Франции в мае 2015 года. Партия в 45 т была поставлена в Турцию, после чего ее следы были потеряны. Именно этот сорбитол был затем год спустя обнаружен и в Сирии, в подвалах домов, ранее оккупированных боевиками ИГ.

После того как информация об этих продажах стала достоянием гласности в 2017 году, фирма Tereos официально заверила, что "прекращает какие-либо поставки сорбитола в зоны риска". Тем не менее, истцы, основываясь на ставших им известными данных внутреннего расследования, проведенного в компании-производителе, сообщают, что еще две крупные поставки были осуществлены в Сирию в феврале и июле 2017 года. "Учитывая это, а также то, что компании было известно о применении сорбитола в качестве компонента вооружений, следует сделать вывод, что Tereos намеренно поставляла данное вещество террористической группировке", - подчеркивается в иске.

В связи с происходящим компания подчеркнула представителю AFP, что все ее "поставки в Сирию были легальными". "Они были прекращены после того, как стало известно об использовании вещества в непредназначенных целях" , - добавил представитель фирмы. Руководство компании также считает, что иск против нее подан с "целью ее дестабилизации".