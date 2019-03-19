Президент Бразилии доволен итогами своего визита в США

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 марта. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару выразил удовлетворение итогами завершившегося во вторник своего визита в США. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Deixamos a América com a sensação de missão cumprida. Avanços importantes alcançados na área econômica, de segurança e política externa, bem como a consolidação do novo caminho de forte amizade entre Brasil e Estados Unidos. Vamos cooperar para o bem de nossos povos! pic.twitter.com/iO2jiBrSCi— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 19 March 2019
"Мы покидаем Соединенные Штаты с ощущением выполненной миссии. Нам удалось достичь важных результатов в сфере экономики, безопасности и внешней политики, а также укрепить дружеские связи между Бразилией и США", - отметил он.
В качестве одного из главных достижений визита президента крупнейшего южноамериканского государства в Вашингтон преподносится подписание соглашения, открывающего возможность использования американскими фирмами бразильского космодрома Алкантара на северо-востоке страны для осуществления коммерческих запусков. Отсутствие конкретных договоренностей в области торговли, по мнению представителей деловых кругов, придает этим переговорам скорее символический характер, писала ранее газета Folha de S.Paulo.
1 января в должность президента Бразилии вступил Жаир Болсонару, представляющий консервативную Социал-либеральную партию. Его мандат рассчитан на четыре года. Ранее политик неоднократно высказывал свои симпатии в отношении Дональда Трампа.