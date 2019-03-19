Трамп встретится с лидерами карибских стран, чтобы обсудить Венесуэлу и Китай

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп встретится 22 марта с лидерами карибских стран, чтобы обсудить ситуацию в Венесуэле и противостояние экономической политике Китая в регионе. Об этом сообщается в распространенном во вторник заявлении пресс-службы Белого дома.

"Президент Дональд Трамп встретится 22 марта в "Мар-а-Лаго" (поместье американского лидера - прим. ТАСС) с лидерами Содружества Багамских Островов, Доминиканской Республики, Республики Гаити, Ямайки и Сент-Люсии", - говорится в документе.

Президент воспользуется этой встречей для возможности поблагодарить страны за их поддержку мира и демократии в Венесуэле", - сообщает пресс-служба. "Президент надеется на совместную работу со странами в регионе для укрепления сотрудничества в области безопасности и противостояния хищническим экономическим практикам со стороны Китая", - отмечает также Белый дом.

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо 23 января объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

Власти США ранее неоднократно заявляли об угрозе со стороны Китая, который, по их мнению, пытается расширить свое политическое влияние в мире с помощью экономического давления на иностранные государства. Президент Трамп ранее неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с КНР, обвинял Пекин в хищении американской интеллектуальной собственности и технологий и "несправедливой торговой практике".