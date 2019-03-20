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Brexit

СМИ: Мэй попросит Туска об отсрочке Brexit на короткий период

Как предполагается, премьер Великобритании будет просить отложить все до 30 июня

ТАСС, 20 марта. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросит ЕС об отсрочке Brexit лишь "на короткий период" в официальном письме председателю Европейского совета Дональду Туску. Об этом в среду сообщил телеканалу Sky News источник в британском правительстве.

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"Мне не сказали точно, на какой срок [будет запрошена отсрочка], но мы ожидаем, что до 30 июня, последней даты, до которой мы можем выйти [из ЕС], чтобы избежать необходимости принять участие в выборах в Европарламент", - приводит телеканал слова источника.

По данным Sky News, глава британского кабинета министров отправит запрос Туску в среду - до того, как в Брюсселе 21 марта начнется плановая двухдневная встреча глав государств и правительств Евросоюза.

Статья 50 Лиссабонского договора о Европейском союзе предусматривает возможность продления двухгодичного срока, который отводится стране-члену ЕС для выхода из сообщества, если данная инициатива получит единогласное одобрение Европейского совета.

Теги
ВеликобританияТуск, ДональдBrexitМэй, Тереза
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