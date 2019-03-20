СМИ: первым местом установки С-400 в Турции станет авиабаза вблизи Анкары

АНКАРА, 20 марта. /ТАСС/. Приобретаемые Турцией российские зенитные ракетные системы С-400 будут дислоцированы на военной базе к северо-западу от Анкары. Об этом пишет в среду близкая к правительству газета Yeni Safak со ссылкой на источник в военных структурах республики.

По данным издания, первой точкой дислокации С-400 станет авиабаза Акынджи, которая расположена в 40 км от турецкой столицы. Предполагается, что эта военная база станет главным центром для развертывания российских систем ПВО, на ней будут проводиться первоначальные работы с С-400, после чего батареи могут быть передислоцированы в другие регионы республики.

Кроме того, министерство национальной обороны Турции и Генштаб ВС планируют в 2019 году отправить 100 военнослужащих в Россию для прохождения обучения по эксплуатации систем С-400. Однако, как отмечает издание, перед этим турецкие военные сначала поедут в Азербайджан, где ознакомятся с С-300ПМУ-2.

В ноябре 2016 года стало известно о переговорах Турции и РФ о закупке С-400. В сентябре 2017 года в России подтвердили факт заключения контракта, тогда же президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что аванс уже внесен. В середине июня 2018 года военно-дипломатический источник сообщил ТАСС, что предприятия оборонно-промышленного комплекса России получили задачу в мае 2019 года завершить производство С-400 для поставок в Турцию.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил 11 марта, что развертывание С-400 начнется в октябре, ВВС изучают, в каких регионах их лучше установить.