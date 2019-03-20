Адвокаты бывшего президента Армении Кочаряна обжаловали продление его ареста

ЕРЕВАН, 20 марта. /ТАСС/. Адвокатская команда бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, который арестован по обвинению в свержении в 2008 году конституционного строя, а также в получении взятки в особо крупных размерах, обжаловали решение суда общей юрисдикции о продлении его ареста на два месяца. Об этом в среду сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе защиты экс-главы республики.

"Сегодня адвокаты господина Кочаряна представили жалобу в апелляционный суд страны против решения суда первой инстанции о продлении ареста их подзащитного", - сообщили в пресс-службе адвокатской команды второго президента страны.

В июле 2018 года специальная следственная служба (ССС) Армении предъявила Кочаряну обвинение в насильственном свержении конституционного строя в 2008 году и обратилась в суд для выбора ареста в качестве меры пресечения. В тот же день Кочарян был допрошен следователями в рамках уголовного дела об убийствах на протестных акциях оппозиции 1 марта 2008 года.

27 июля бывший президент по решению суда был заключен под стражу. 15 марта 2019 года суд продлил арест экс- президента на два месяца.