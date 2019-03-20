МИД Польши издал брошюру для борьбы с распространением формулировки "польские концлагеря"

ВАРШАВА, 20 марта. /ТАСС/. МИД Польши направил в несколько своих дипломатических представительств в странах Запада историческую брошюру "Как было на самом деле" о функционировании нацистских концлагерей на территории республики. Об этом заявил на пресс-конференции в среду заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк.

Таким образом ведомство намерено бороться, в частности, с распространением в западных СМИ формулировки "польские лагеря смерти" или "польские концлагеря".

"Брошюра издана на английском, немецком и польском языке", - информировал замминистра. По его словам, она была создана в 2016 году на основе бесед с бывшими узниками.

"Брошюры отправлены в страны, где проблема [искажения истории] появляется чаще всего: в США, Великобританию, Германию и Канаду", - указал вель Сенк. Он пояснил, что брошюра будет использоваться польскими дипломатами для противодействия фальсификации истории.

"Если мы сейчас не позаботимся о памяти, в недалеком будущем правда может затираться", - указал замминистра. "Польша не может этого позволить. Поэтому мы противодействуем распространению дезинформации и манипулированию историей в политических целях", - добавил он.