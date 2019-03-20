Рада рассмотрела более 800 поправок к законопроекту о языке и намерена ускорить работу

КИЕВ, 20 марта. /ТАСС/. Верховная рада рассмотрела менее половины поправок к законопроекту об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Остальные поправки парламент продолжит прорабатывать в четверг.

К концу дня заседания в среду украинские депутаты рассмотрели 824 поправки и продолжат этот процесс завтра. Всего парламентарии должны рассмотреть более 2 тыс. правок. "Темпы рассмотрения документа ускорились - за короткий парламентский день прошли 165 поправок. Но все еще остается более 1200 поправок", - написал в среду вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко в Twitter.

Ранее спикер Рады Андрей Парубий заподозрил коллег в затягивании рассмотрения законопроекта и предложил ускорить темпы. "По анализу вчерашнего дня я могу сделать вывод, что некоторые народные депутаты сознательно затягивают рассмотрение. Мы с председателем комитета [по вопросам культуры и духовности Николаем Княжицким] договорились, что он будет ограничивать свои выступления, чтобы мы сэкономили время", - заявил Парубий.

Он подчеркнул, что законопроект все равно будет принят. "Он должен быть принят - это исторический долг этого созыва украинского парламента. И нам никто не помешает - ни Кремль, ни его представители в украинском парламенте", - заявил Парубий.

Ранее он анонсировал, что рассмотрение документа во втором чтении займет неделю.

Скандальный законопроект

Украинский парламент 4 октября 2018 года после серьезных дискуссий принял законопроект о языке в первом чтении, во втором чтении рассмотрение началось 28 февраля. Документ вызвал большой резонанс в стране и за рубежом, в частности, комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович обратилась к депутатам с просьбой приостановить работу над законопроектом на период выборов и обеспечить участие представителей национальных меньшинств в его разработке. Замглавы киевского общества венгров Тибор Томпа выразил опасение, что принятие закона будет не в пользу укрепления межнациональных отношений.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия очень озабочена нарушениями языковых и образовательных прав нацменьшинств со стороны украинских властей, в связи с чем он направил обращения в ЕС, Совет Европы, ОБСЕ и НАТО. Против принятия законопроекта также выступили глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и ряд других политиков.