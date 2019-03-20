Источник: президент Австрии может посетить Россию в мае

ВЕНА, 20 марта. /ТАСС/. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен может посетить с визитом Россию в мае этого года. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС австрийский источник, знакомый с ходом переговоров о возможной поездке в Москву президента Австрийской Республики.

"В настоящее время ведется работа по подготовке возможного визита в Россию федерального президента Австрии ориентировочно в мае", - отметил собеседник агентства.

В канцелярии австрийского лидера пока не стали подтверждать эти сведения. "Если визит произойдет, мы объявим об этом официально", - сказал корреспонденту ТАСС официальный представитель президента Австрии Райнхард Пикль-Херк.

18 января президент России Владимир Путин написал в поздравительной телеграмме по случаю 75-летия Ван дер Беллена, что предстоящий визит президента Австрии в РФ поможет укрепить дружественные отношения и сотрудничество между двумя странами. Текст телеграммы тогда опубликовало посольство России в Австрии, о сроках визита австрийского лидера в РФ не сообщалось.

Россия в истории семьи Ван дер Беллена

Предки Александера Ван дер Беллена по отцовской линии переселились из Голландии в Россию в конце XVII века и с XVIII века жили в Псковской губернии. Сам Александер Ван дер Беллен - потомственный дворянин, чей дед занимал пост губернского комиссара Временного правительства, назначенного в Псков в 1917 году. В России деда австрийского президента звали Александр фон дер Беллен и до Февральской революции он возглавлял Псковскую губернскую земскую управу, занимавшуюся вопросами местного самоуправления.

С марта по июль 1917 года Фон дер Беллен руководил Псковской губернией по назначению Временного правительства, затем был освобожден от должности. После Октябрьской революции, в 1919 году, вся семья переселилась в Эстонию. В результате присоединения Эстонии к СССР отец австрийского президента Александр вместе с женой переехал в Германию, затем семья перебралась в Вену, где в 1944 году родился Александер Ван дер Беллен.