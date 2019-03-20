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Кризис на Украине

Украинская боевая авиация провела полеты над Азовским морем

В полетах приняли участие истребители МиГ-29 и пара штурмовиков Су-25

КИЕВ, 20 марта. /ТАСС/. Истребители и штурмовики Вооруженных сил Украины выполнили плановые полеты над акваторией Азовского моря. Об этом в среду сообщил штаб силовой операции в Донбассе.

"Получив приказ командующего, экипажи самолетов тактической авиации взлетают на выполнение учебно-боевой задачи. Звено истребителей МиГ-29 и пара штурмовиков Су-25 выполняют плановые полеты над акваторией Азовского моря, прикрывая с воздуха корабли Военно-морских сил Украины, которые вышли в поход", - сообщил штаб в Facebook, опубликовав соответствующее видео.

Согласно сообщению, экипажи отработали "целый ряд задач, среди которых, в частности, взлет парой, противоракетные маневры". Полеты происходили с полной боевой нагрузкой средствами авиационного поражения, заявили в штабе, добавив, что по завершении маневров самолеты совершили посадку на одном из оперативных аэродромов в непосредственной близости от района проведения силовой операции.

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