Украинская боевая авиация провела полеты над Азовским морем

КИЕВ, 20 марта. /ТАСС/. Истребители и штурмовики Вооруженных сил Украины выполнили плановые полеты над акваторией Азовского моря. Об этом в среду сообщил штаб силовой операции в Донбассе.

"Получив приказ командующего, экипажи самолетов тактической авиации взлетают на выполнение учебно-боевой задачи. Звено истребителей МиГ-29 и пара штурмовиков Су-25 выполняют плановые полеты над акваторией Азовского моря, прикрывая с воздуха корабли Военно-морских сил Украины, которые вышли в поход", - сообщил штаб в Facebook, опубликовав соответствующее видео.