Комитет ПАСЕ по регламенту предложил провести дебаты по бюджетному кризису в СЕ

ПАРИЖ, 20 марта. /ТАСС/. Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по регламенту предложил провести срочные дебаты, посвященные бюджетному кризису в Совете Европы. Об этом говорится в сообщении ПАСЕ, опубликованном в четверг в Twitter.

"Комитет по регламенту ПАСЕ обратился с запросом о срочных дебатах по теме "Бюджетный кризис в Совете Европы" на предстоящей сессии", - отмечается в сообщении. "Окончательное решение будет принято в день открытия", - указывается в Twitter.

Ближайшая сессия ПАСЕ пройдет в Страсбурге 8-12 апреля.