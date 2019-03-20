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Комитет ПАСЕ по регламенту предложил провести дебаты по бюджетному кризису в СЕ

Окончательное решение будет принято в день открытия, отметили в комитете

ПАРИЖ, 20 марта. /ТАСС/. Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по регламенту предложил провести срочные дебаты, посвященные бюджетному кризису в Совете Европы. Об этом говорится в сообщении ПАСЕ, опубликованном в четверг в Twitter.

"Комитет по регламенту ПАСЕ обратился с запросом о срочных дебатах по теме "Бюджетный кризис в Совете Европы" на предстоящей сессии", - отмечается в сообщении. "Окончательное решение будет принято в день открытия", - указывается в Twitter.

Ближайшая сессия ПАСЕ пройдет в Страсбурге 8-12 апреля.

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