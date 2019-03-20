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В Литве в 60 км от границы с РФ прошли учения ВВС с участием бомбардировщика США В-52

По данным литовского минобороны, в ходе тренировки впервые использовались цифровые системы управления боевыми действиями

ВИЛЬНЮС, 20 марта. /ТАСС/. Учения военно-воздушных сил Литвы и США прошли в среду на полигоне литовской армии под городком Казлу Руде. Об этом сообщило министерство обороны республики.

"Отрабатывалось взаимодействие литовских и американских военных по одновременному выполнению задач разного типа, требующих особой четкости, быстроты реакции и координации в принятии решений", - отметило ведомство.

Указывается, что в ходе тренировки впервые использовались цифровые системы управления боевыми действиями. В учениях участвовали стратегического бомбардировщик ВВС США В-52, от литовских ВВС - военно-транспортный борт Spartan, истребители L-39 и беспилотник Scan Egle.

Авиационный полигон в Казлу Руде Мариямпольского района (первый такой в Прибалтике) находится на удалении примерно 60 км от границы с Россией. Вооруженным силам республики был передан в 2018 году. Объект, соответствующий стандартам НАТО для стрельб с воздуха, построен при участии американской инженерной роты.

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