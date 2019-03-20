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Президентские выборы на Украине - 2019
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ЦИК Украины отказал ОБСЕ в регистрации россиян в составе миссии краткосрочных наблюдателей

Наблюдатели от этой организации из других стран были зарегистрированы

КИЕВ, 20 марта. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия Украины отказала Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ в регистрации граждан РФ в качестве краткосрочных наблюдателей на выборах президента Украины. Как сообщил представитель общественной организации по контролю за выборами "ОПОРА" Александр Клюжев, соответствующее решение было принято на заседании комиссии ЦИК в среду.

"Другие наблюдатели от этой организации были зарегистрированы", - написал он на своей странице в Facebook.

Верховная рада 7 февраля законодательно запретила россиянам быть официальными наблюдателями на президентских, парламентских или местных выборах как лично, так и в составе международных организаций.

13 февраля Россия получила запрос БДИПЧ на командирование краткосрочных наблюдателей. В МИД РФ тогда напомнили, что ранее ЦИК Украины отклонил заявки, поданные БДИПЧ, на аккредитацию двух долгосрочных наблюдателей от России в составе этой миссии, вследствие чего их командирование было отменено. Несмотря на это, российская сторона заявила о намерении использовать свое право участвовать в международном наблюдении за выборами на Украине.

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15 марта БДИПЧ включило 24 гражданина РФ в состав миссии краткосрочных наблюдателей.

Ранее действующий глава наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ Питер Тейлор указал, что позиция Украины в отношении наблюдателей от РФ не отвечает принципам ОБСЕ. Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер также заявлял о необходимости допуска наблюдателей РФ на выборы.

Краткосрочные наблюдатели миссий БДИПЧ осуществляют мониторинг непосредственно в день голосования, долгосрочные отслеживают весь ход избирательного процесса до, во время и после выборов.

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УкраинаРоссияПрезидентские выборы на Украине - 2019
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