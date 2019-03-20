ЦИК Украины отказал ОБСЕ в регистрации россиян в составе миссии краткосрочных наблюдателей

Наблюдатели от этой организации из других стран были зарегистрированы

КИЕВ, 20 марта. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия Украины отказала Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ в регистрации граждан РФ в качестве краткосрочных наблюдателей на выборах президента Украины. Как сообщил представитель общественной организации по контролю за выборами "ОПОРА" Александр Клюжев, соответствующее решение было принято на заседании комиссии ЦИК в среду. "Другие наблюдатели от этой организации были зарегистрированы", - написал он на своей странице в Facebook.

Верховная рада 7 февраля законодательно запретила россиянам быть официальными наблюдателями на президентских, парламентских или местных выборах как лично, так и в составе международных организаций. 13 февраля Россия получила запрос БДИПЧ на командирование краткосрочных наблюдателей. В МИД РФ тогда напомнили, что ранее ЦИК Украины отклонил заявки, поданные БДИПЧ, на аккредитацию двух долгосрочных наблюдателей от России в составе этой миссии, вследствие чего их командирование было отменено. Несмотря на это, российская сторона заявила о намерении использовать свое право участвовать в международном наблюдении за выборами на Украине.