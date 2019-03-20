Запад призвал Украину изменить закон о разминировании Донбасса

КИЕВ, 20 марта. /ТАСС/. США и Великобритания призвали Верховную раду принять поправки в закон о противоминной деятельности. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении посольства США на Украине.

"Мы призываем Верховную раду принять поправку, которая позволит проводить прямое донорское финансирование неправительственных организаций, осуществляющих разминирование [на востоке Украины]", - отметили в дипмиссии, пояснив, что в противном случае "Украина потеряет донорскую помощь, которая спасала и спасает множество жизней украинцев".

Подобное заявление было сделано также послом Великобритании Джудит Гоф. "Работа по разминированию на востоке Украины окажется под угрозой срыва, если Верховная рада оперативно не примет небольшие поправки в новый закон о разминировании. Международное сообщество обращалась к депутатам с просьбой принять изменения, которые, на наш взгляд, помогут спасти жизни украинцев. Но пока наши усилия напрасны", - сказала дипломат.

Закон о противоминной деятельности вступил в силу в январе. Он предусматривает создание системы органов, которые будут планировать, координировать, выполнять разминирование, допускать к этому процессу определенные компании, а затем проверять качество работ. Предполагается, в частности, создание центра противоминных операций, который в числе прочего будет контролировать качество проведенных работ. Деятельность центра будет обеспечивать секретариат. В составе центра противоминных операций создадут инспекцию по контролю качества. Как именно будет осуществляться контроль, кто войдет в состав инспекции, определит нацорган по вопросам противоминной деятельности по предложению центра.

Разминированием будут заниматься так называемые операторы противоминной деятельности. Государство планирует вести их реестр.