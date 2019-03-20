В парламенте Египта заявили, что окончательное решение по конституции примет народ

КАИР, 20 марта. /ТАСС/. Окончательную судьбу египетской конституции определит народ, который должен будет высказаться по поправкам к Основному закону на референдуме. Об этом заявил в среду спикер парламента Египта Али Абдель Аль на начавшихся в законодательном органе страны расширенных консультациях по изменению конституции.

"Конституция - не религиозное учение, ее можно изменять, развивать и адаптировать к реалиям в интересах государства", - приводит его слова издание Al-Balad. Председатель парламента пообещал, что заседания будут максимально прозрачными и всесторонними, консультации продлятся две недели. К ним привлечены представители различных слоев египетского общества, включая исламских и христианских религиозных деятелей, преподавателей высших учебных заведений, журналистов, экспертов.

В феврале парламент поддержал инициативу группы депутатов по изменению конституции, предусматривающую, в частности, продление президентских полномочий с четырех до шести лет и право переизбираться больше, чем на два срока. Поправки предусматривают также введение должности одного или нескольких вице-президентов, восстановление ранее упраздненной верхней палаты парламента, введение квоты на представительство женщин - не менее 25%, а также для рабочих и крестьян, молодежи, христиан и людей с ограниченными возможностями.

Все эти положения ранее были уже прописаны в конституции 1971 года, которая действовала при президенте Хосни Мубараке и была отменена после революции 2011 года. В ней были прописаны шестилетний срок для президента, неограниченная возможность его переизбрания на новый срок, а также пост вице-президента, верхняя палата в лице Консультативного совета (шуры) и квоты для представителей различных слоев общества.

В 2018 году президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси был переизбран на второй президентский срок. Его полномочия официально истекают в 2022 году. Еще до этих выборов ас-Сиси заявил о том, что не намерен баллотироваться на третий срок. В случае изменения конституции он сможет руководить страной еще как минимум до 2034 года. Новая конституция Египта была принята в 2014 году и прописывает, что президент имеет право выдвигаться на два президентских срока по четыре года каждый.